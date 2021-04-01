Москва, , 11:24 — REGNUM Самые любимые жителями России юмористы — это Евгений Петросян (15%) и Михаил Задорнов (15%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Также российским гражданам очень нравятся комики: Павел Воля (12%), Гарик Харламов и Максим Галкин (по 7% соответственно).

По мнению 64%, юмористы в России могут шутить свободно, не подвергаясь цензуре. Противоположное мнение у 29% опрошенных, чаще у молодежи 18−24 лет (45%).

Опрос по телефону проведен 28 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, периодически ходит на концерты юмористов почти каждый десятый житель России (8%).

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