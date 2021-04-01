Лондон, , 11:29 — REGNUM Бой-бенд BTS стал первым южнокорейским номинантом на престижную премию в области популярной музыки в Великобритании Brit Awards 2021. Об этом сообщает KBS.

Известно, что южнокорейские исполнители выдвинуты в категории «Лучшая международная группа» с хитом «Dinamite». За данную награду также будут бороться американская рок-группа Foo Fighters, рок-трио Heim, хип-хоп-дуэт Run the Jewels и ирландская панк-группа Fontaine D.C.

Церемония награждения состоится 11 мая в Лондоне.

Напомним, что ранее группа BTS была номинирована на самые престижные американские премии: Grammy Awards, Billboard Music Awards (BBMA) и American Music Awards.

Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм, является британским эквивалентом премии Грэмми. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982).