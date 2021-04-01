Москва, , 11:43 — REGNUM Власти Москвы и Санкт-Петербурга будут работать над продвижением комбинированного посещения обоих городов в рамках одной туристической поездки. Об этом 1 апреля заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы готовим совместную программу анонсирования того, что происходит в двух наших городах», — заявила чиновник.

По её словам, в 2020 году власти Москвы и Санкт-Петербурга работали над тем, чтобы сообща развивать въездной туризм.

«Мы с коллегами осознали, что Москва и Санкт-Петербург не просто два туристических хаба, а два сообщающихся сосуда. До пандемии объём туристического потока приезжающего из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву составлял 3 млн человек», — подчеркнула Проничева.

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