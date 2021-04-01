Стокгольм, , 11:26 — REGNUM 31 марта правительство Швеции объявило, что действующие ограничения в стране будут продлены до 3 мая по рекомендации Агентства общественного здравоохранения. Об этом, как передает газета Aftonbladet, сообщил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции.

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«Я хочу еще раз попросить вас приложить все реальные усилия», — обратился к общественности премьер-министр Лёвен.

Продление ограничений означает, что запрет на открытие ресторанов и кафе после 20:30 продлен, максимальное количество не более четырех человек за одним столом сохраняется. Правительственное постановление о том, что в универмагах и крупных магазинах не может быть более 500 человек, также продлевается.

«Это означает, что в этом году снова будет урезанное и необычное празднование Пасхи, больших празднований быть не должно», — с печалью добавил Лёвен.