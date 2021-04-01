Москва, , 11:22 — REGNUM За ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением на территорию Евразийского экономического союза вновь будут взимать пошлины. Эта мера начинает действовать с 1 апреля.

Ранее Евразийский экономический союз продлил до 31 марта 2021 года тарифную льготу, освобождающую ряд товаров, предназначенных для борьбы в COVID-19, от уплаты ввозной таможенной пошлины.

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Речь идёт о некоторых компонентах и материалах для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских препаратах, респираторах, защитных очках, резиновых перчатках, медицинских изделиях и аппаратуре, а также боксах и носилках для транспортировки пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции в ЕАЭС были обнулены пошлины на товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения SARS-CoV-2. Такое решение принял Совета комиссии во внеочередном порядке.