Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Американская аукционная компания по продаже коллекционных автомобилей Barrett-Jackson продала отреставрированный экземпляр американского кабриолета Chevrolet Corvette 1959 года выпуска за 825 000 долларов (около 62,4 млн рублей). Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что автомобиль был в идеальном техническом состоянии.

Двухместное спортивное авто приводится в движение модернизированным мотором V8 LT1 рабочим объёмом 6,2 литра. Такой же движок стоит у Corvette поколения C8 со средним расположением мотора. Производительность силового агрегата равна 460 л. с. С двигателем сочетается автоматическая трансмиссия 4L75E и задний привод.

Также модель укомплектована независимой регулируемой подвеской и тормозной системой Wilwood. В салоне машины есть Bluetooth, сабвуфер и множество динамиков.

Ранее в Монако на аукционе Bonhams был выставлен на торги редкий суперкар Isdera Imperator 108i с силовым агрегатом от Mercedes-Benz. Всего автопроизводитель выпустил тридцать таких экземпляров автомобилей.

Читайте также: В США выставили на аукцион охотничий автомобиль Mohs SafariKar