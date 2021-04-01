Симферополь, , 11:21 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 апреля. Накануне, 31 марта, сообщалось о 75 новых носителях.

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За сутки признаны выздоровевшими после коронавируса 165 пациентов, ещё шесть человек скончались.

Всего в регионе с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 712 человек, выздоровели из них 35 418, скончались 1075 пациентов. В ковид-госпиталях республики находятся 1340 пациентов.