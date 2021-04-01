Брянск, , 11:26 — REGNUM Свыше 500 тысяч исследований на коронавирус выполнены в Брянской области с начала пандемии. 1 апреля выявлены 92 носителя инфекции, что на два больше, чем за предыдущие сутки, выписаны после лечения 98 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 35 738 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 884 человека. С начала пандемии лаборатории провели 500 588 исследований, из них 1686 тестов проверены за минувшие сутки.

Накануне в Брянскую область поступило ещё 44 300 доз вакцины «Спутник V».