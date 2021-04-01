Каа-Хемский район, Тува, , 11:18 — REGNUM 1 апреля закрыта Усть-Буренская ледовая переправа в Каа-Хемском районе Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, она стала последней из пяти на территории региона.

По данным спасателей, толщина льда здесь опустилась ниже 30 см. С учётом скорости таяния, проезд по переправе стал опасным даже для легковых автомобилей.

«Также в марте были закрыты переправы «Бельбей» в Каа-Хемском районе, две ледовые переправы в Тоджинском районе и «Эйлиг-Хемская» в Улуг-Хемском районе», — отметили в управлении.

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