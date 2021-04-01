Тюмень, , 11:18 — REGNUM В Тюмени уволена директор комбината школьного питания «Центральный» Ольга Гирилюк. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Напомним, Ольга Гирилюк накануне оскорбила журналистку портала 72.ru и прокляла, заявив, что «такие долбанутые не должны быть в этой сфере», а также назвала её «взяточницей».

Губернатор Тюменской области Александр Моор был неприятно поражён таким поведением директора муниципального предприятия и заявил, что «человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры».

Отмечается, что Ольга Гирилюк покинула пост по собственному желанию. В КПШ «Центральный» по поручению главы Тюмени Руслана Кухарука проводится аудит.

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