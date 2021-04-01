Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM В Индии регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий сегодня, 1 апреля, рассмотрит заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» разрешения на экстренное использование. Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники.

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Заявка на получение разрешения на ограниченное использование «Спутник V» в чрезвычайных ситуациях была подана индийской фармакологической компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из индийских фармацевтических компаний о ежегодном выпуске 200 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Индии. Технологический трансфер завершится во втором квартале 2021 года, после чего начнётся полноценное производство вакцины в Индии.