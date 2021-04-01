Москва, , 11:26 — REGNUM Антитела после вакцинации от COVID-19 могут появиться не сразу. Если они не появятся вовсе, врачи порекомендуют пациенту другие меры профилактики коронавирусной инфекции, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов 1 апреля в интервью радио Sputnik.

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Антитела могут появиться не сразу, или их не покажет система тестирования. Повторить проверку следует через две-четыре недели после прививки, сказал специалист.

«Есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные», — пояснил Викулов.

По его словам, на выработку антител влияет множество факторов. Правильно интерпретировать результаты анализов может только врач, инфекционист или иммунолог.

Если выработки антител действительно нет, для защиты от инфекции есть другие, медикаментозные и немедикаментозные методы. Так, возможно применение препаратов иммунотропной направленности, укрепление иммунной системы адаптогенами, винаминами.

К немедикаментозной профилактике относятся умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов, уточнил инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Викулов рассказал, как южноафриканский штамм коронавируса мог попасть в Россию.

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