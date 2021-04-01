Новосибирск, , 11:15 — REGNUM По состоянию на 1 апреля жертвами коронавируса в Новосибирской области стали 1630 человек, причём пятерых из них добавили в сводку только за последние сутки. Всего, по данным регионального штаба, в области зарегистрировано 38 847 случая SARS-CoV-2 (+73 за последние сутки), в том числе у 2289 детей (+11 за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Из них 36 052 пациентов выздоровели (+103 за последние сутки). В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1620 пациентов (+11 за последние сутки), в том числе 7 детей (-4 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 70 человек (за сутки данные не изменились). На ИВЛ — 16 пациентов (+1 за сутки). Всего в Новосибирской области провели 1 417 565 (+8211 за сутки) тестов на коронавирс.

Читайте также: В Новосибирской области жертвами COVID-19 стали ещё пять человек