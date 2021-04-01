Ярославль, 1 апреля 2021, 11:14 — REGNUM Яковлевский проезд в Заволжском районе Ярославля, на котором регулярно тонут машины, не является дорогой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ярославского муниципального района.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Ярославля заявила, что дорога ей не принадлежит и находится в пограничном Ярославском районе. Похожее заявление сделали и в районной администрации.
Как рассказали в администрации, территория «дороги» является частной собственностью в посёлке Красный Бор. Застройщик построил там многоквартирные дома, но сразу не передал проезд в муниципальную собственность.
Пока же глава района поручил подсыпать проблемный участок щебёнкой. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославский общественник Темур Абдуллаев просил у властей ограничить проезд. Но так как официально в этом месте нет дороги — сделать ничего нельзя.
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