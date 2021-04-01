Ярославль, 1 апреля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Яковлевский проезд в Заволжском районе Ярославля, на котором регулярно тонут машины, не является дорогой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ярославского муниципального района.

Яковлевский проезд, на котором тонут машины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Ярославля заявила, что дорога ей не принадлежит и находится в пограничном Ярославском районе. Похожее заявление сделали и в районной администрации.

«Территория на улице Яковлевской не является дорогой, данный проезд не стоит в реестре ни поселения, ни района», — отметили в пресс-службе.

Как рассказали в администрации, территория «дороги» является частной собственностью в посёлке Красный Бор. Застройщик построил там многоквартирные дома, но сразу не передал проезд в муниципальную собственность.

«Земельные участки находились в частной собственности, последние 2 года администрация Ярославского муниципального района встречалась с собственниками территорий. На сегодняшний день два участка уже переданы из частной в муниципальную собственность, еще три участка в стадии передачи, по одному участку продолжаются переговоры. После того, как все участки будут переданы, начнется разработка проектно-сметной документации на ремонт данной дороги», — сообщили в администрации.

Пока же глава района поручил подсыпать проблемный участок щебёнкой. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославский общественник Темур Абдуллаев просил у властей ограничить проезд. Но так как официально в этом месте нет дороги — сделать ничего нельзя.