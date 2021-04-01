Каракас, , 11:14 — REGNUM Венесуэльский теннисист Роберто Майтин дисквалифицирован за нарушение антикоррупционных правил. Об этом 1 апреля сообщает Tennis Integrity Unit.

Майтин отстранён на 14 лет. Срок отсчитывается с 29 марта 2021 года. Кроме того, он оштрафован на $100 тыс.

Отмчается, что Майтин совершил нарушения в 2017 и 2018 годах. При этом он мог подать апелляцию на решение о своей дисквалификации, но не стал этого делать.

Помимо штрафа и дисквалификации, ему запрещено посещать любые теннисные мероприятия и заниматься тренерской деятельностью.

Майтин выступал в парном разряде. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 179-е место. В 2015 году он поднимался на 86-ю строчку, что стало для него лучшим результатом в карьере.