Донецк, , 11:16 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 129 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 31 марта проведено 421 исследование, из них выявлено 107 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 29 228.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2249.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 21 144 человека, еще 5835 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР выявили 149 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.