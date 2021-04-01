Стокгольм, , 11:12 — REGNUM Посол Индонезии в Швеции Камапрадипта Исномо встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, сообщает Antara.

«Есть много возможностей для увеличения инвестиций и двусторонней торговли между Индонезией и Швецией. Ссылаясь на переговоры между президентом Индонезии и премьер-министром Швеции в ноябре 2020 года, нам необходимо расширить сотрудничество, чтобы реализовать весь его потенциал», — отметил посол Индонезии в Швеции.

Фонд национального благосостояния в Индонезии может стать возможностью наладить более тесное и эффективное экономическое сотрудничество со шведскими компаниями, которые уже находятся в стране.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала расширение сотрудничества с Индонезией.

По данным центрального статистического бюро Индонезии, экспорт Индонезии в Швецию в 2020 году достиг $172,3 млн, что на 9,6% больше по сравнению с 2019 годом. Импорта Индонезии из Швеции в 2020 году достиг $435,1 млн, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году. Стоимость прямых инвестиций из Швеции в Индонезию в 2019 году составила $26,3 млн и $5 млн в 2020 году.

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