Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Разработчики Sam & Max: This Time It’s Virtual! назвали месяц выхода версии игры для VR-гарнитуры Oculus Quest. Об этом 1 апреля сообщил портал Game Rant.

Создатели игры выложили в сеть предрелизный трейлер, в котором показали некоторые моменты игрового процесса. Релиз Sam & Max: This Time It’s Virtual! для Oculus Quest состоится в июне 2021 года. В 2021 году игра также выйдет на платформе SteamVR, в начале 2022-го состоится релиз версии для VR-гарнитуры Sony PSVR.

Sam & Max — это популярная в США медиафраншиза, в основу которой легли комиксы Стива Пёрселла. В качестве главных героев выступают пёс Сэм и кролик Макс, работающие вольнонаёмными детективами.

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