Кемерово, , 11:11 — REGNUM Кемеровскую область свяжут авиарейсом с турецкой Антальей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, международное авиасообщение из Кузбасса возобновится с 27 апреля.

Рейсы будут выполняться из аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове. Здесь, как отмечается, принимаются противоэпидемические меры в рамках рекомендаций Минтранса РФ и Роспотребнадзора.

«В летнем расписании рейсы в Турцию планируют выполнять следующие авиакомпании: AZUR air на Boeing 757−200 по вторникам и субботам, Royal Flight на Boeing 757−200 по средам и субботам, Nordwind Airlines на Boeing 737−800 раз в пять дней, авиакомпания «Россия» на Boeing 737−800 по понедельникам, средам и пятницам», — отметили в правительстве.

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