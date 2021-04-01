Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Роспотребнадзор проверил качество воды в Ростовской области и не нашёл отклонений от санитарных норм. Изменения цвета и присутствие запаха связано с промывкой водопроводных сетей, считают специалисты. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 апреля.

» В настоящее время есть жалобы на цвет и запах. Специалисты Ростовводоканала выполняют проверку качества холодной воды в зоне своей ответственности, а именно — на границе раздела сетей снабжения холодной водой. В случае необходимости производятся профилактические мероприятия», — отметил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам промышленности и энергетики, ЖКХ, жилищного надзора, установления тарифов Игорь Сорокин.

По его словам, неприятный запах воды возникает в связи с ухудшением качества воды в реке Дон. Нейтрализовать его должна помощь система дополнительной очистки воды с древесным углём. Установка была введена в работу 12 марта 2021 года.

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