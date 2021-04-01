Москва, , 11:34 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за последние пять лет обновила приложение для iPad. Об этом сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, в обновлённой версии теперь можно слушать музыку, звонить друзьям, смотреть клипы, истории и другие видео. Также на планшетах от Apple будет работать большинство мини-приложений социальной сети.

Ранее компания Mail.ru Group назначила нового главу «Вконтакте». Им стала директор по продукту соцсети Марина Краснова.

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