Красноярск, , 11:09 — REGNUM В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM 1 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он обвиняется в получении взяток за выдачу несуществующих государственных регистрационных номеров.

Фиктивные государственные регистрационные знаки Пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о бывшем старшем госинспекторе ОГИБДД ОМВД России по Эвенкийскому району. Он также обвиняется по 14 эпизодам по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Посредник обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере») и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере»).

Установлено, что с января 2014-го по август 2018 года обвиняемый создавал фиктивные «красивые» государственные регистрационные знаки (например, Х777ХХ и Х888ХХ). Он продавал их за денежное вознаграждение в размере от 300 тыс. рублей до 2 млн рублей. Покупателей подыскивал посредник, являющийся его близким другом.

В ходе расследования была проведена кропотливая работа со свидетелями, проживающими в различных регионах страны. Следствие изучило большой объём документов, изъятых в отделах полиции. Также была изучена информация о соединениях абонентских номеров и движении денежных средств по банковским счетам.

Фиктивные госзнаки изъяты и аннулированы. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии бывший полицейский получил срок за продажу информации об умерших.

Читайте также: Экс-полицейский в Удмуртии получил срок за продажу информации об умерших