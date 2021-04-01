Благовещенск, , 11:08 — REGNUM В Бурейском районе Приамурья в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, которая в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья построила три многоквартирных дома, один из которых вскоре был признан аварийным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Руководителя строительной компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что подрядчик не произвёл антисептическую обработку деревянных конструкций и теплоизоляцию перекрытий. Руководитель организации похитил более 2,4 млн рублей. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до одного млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Амурский областной суд постановил, что построенные в городе Белогорске за 700 млн рублей «картонные» дома для переселения граждан из аварийных бараков — непригодны для проживания: не соответствуют строительным нормам и пожароопасны.