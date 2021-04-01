Владикавказ, , 11:07 — REGNUM В Северной Осетии наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки подтвержден коронавирус всего у 15 жителей региона. Общее число носителей инфекции достигло 16 369 человек, сообщили 1 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение всего 55 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 594 человек находятся на амбулаторном лечении. За все время борьбы с опасной коронавирусной инфекцией справились с болезнью 15 556 жителей РСО-Алании. Не удалось спасти врачам 164 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии приняли участие в прививочной кампании против COVID-19 уже более 17 тыс. человек.

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