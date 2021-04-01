Москва, , 11:07 — REGNUM В ожидании окончания договора с правительством о регулировании рынка масла производители повысили объём заказов, вследствие чего у потребителей возник необоснованный ажиотаж на данную продукцию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

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«На наш взгляд, это [продление соглашений] позитивный сигнал рынку, чтобы сбить ажиотажный спрос со стороны торговли, которая уже в ожидании окончания соглашения повысила объемы заказов, на наш взгляд, необоснованно, и, соответственно, [возник] необоснованный ажиотажный спрос со стороны потребителей», — сказал Мальцев.

По его словам, теперь «все чётко будут понимать, что срок действия продлен до конца августа, и никаких оснований для того, чтобы закупаться впрок, нет».