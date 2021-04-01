Пенза, , 11:21 — REGNUM В Пензенскую область из федерального бюджета на доплату педагогам за классное руководство в 2021 году выделят 526,9 млн рублей. Получить такую выплату смогут 6506 учителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Помимо этого, сохранены действующие региональные выплаты за классное руководство. Так, за счет бюджета Пензенской области установлены доплаты в размере от 40% до 60% от оклада, размер которого в 2021 году составляет 8213 рублей. Также выплаты в размере 5 тыс. рублей получают педагоги, осуществляющие функции классного руководителя у студентов 1−2 курсов техникумов и колледжей области.

ИА REGNUM напоминает, летом 2020 года в парламентарии Пензенской области в ходе очередной сессии предложили дополнительно поощрять педагогов. В связи с этим в регионе учредили почетное звание «Народный учитель Пензенской области». Поучаствовать в конкурсе на получение звания могут педагоги со стажем не менее 3-х лет. Учителю, получившему звание «Народный», предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей.

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