Оренбург, , 11:06 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя Матвеевского района. Он признан виновным в ряде преступлений против половой неприкосновенности детей младше 14 лет, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что мужчина в 2014—2019 годы через соцсети в интернете подыскивал детей младше 14 лет и, используя психологическое воздействие, получал он них порнографические изображения. Впоследствии злоумышленник распространял фотографии. Кроме того, оренбуржца уличили в насильственных действиях сексуального характера.

Жителю Матвеевского района инкриминировали 12 преступлений по пяти статьям УК РФ: части 3 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий»), части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»), пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ («Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста), пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, соединенные с угрозой убийством по отношению к другим лицам»), части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Жертвами преступлений стали дети от девяти до 14 лет из разных регионов России, в частности, Оренбуржья, Татарии, Башкирии, Ярославской области.

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, вынесено дополнительное наказание в виде полутора лет ограничения свободы после отбытия основного наказания. Приговор в законную силу не вступил.

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