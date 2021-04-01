Рыбновский район, Рязанская область, , 11:08 — REGNUM Семь мусорных контейнеров украли жители Московской области из посёлка Пионерский Рыбновского района Рязанской области. Баки разрезали и сдали в пункты приёма вторсырья, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

О пропаже контейнеров заявили сотрудники администрации посёлка. В ходе опроса жителей полицейские установили свидетеля, который видел, как днём мусорные баки двое незнакомцев грузили в автомобиль. Они заверили, что работники службы ЖКХ собирают контейнеры для планового ремонта. По записям с камер видеонаблюдения оперативники уголовного розыска определили грузовик, затем нашли его владельца — 33-летнего жителя Московской области. Мужчина с двум приятелями решили украсть баки, рассудив, что в соседнем регионе их никто не знает. Контейнеры разрезали на части и сдали на металлом.

Злоумышленники задержаны, возбуждены уголовные дела.