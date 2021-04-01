Москва, , 11:03 — REGNUM Пишут стихи 9% жителей России. Начали писать последний год 1%. Сочиняли в прошлом 32%. Никогда не увлекались написанием стихов 59%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Больше всего поэтов среди учителей, врачей и менеджеры по работе с клиентами (по 14%). Также увлекаются стихосложением офис-менеджеры, секретари и дизайнеры (по 10%), программисты, ИТР и водители (по 8%).

Меньше всего увлекаются написанием стихов рабочие, продавцы, менеджеры по продажам (по 6%), бухгалтеры, юристы (по 5%), охранники (4%) и экономисты (3%).

Опрос проведен 17 февраля-17 марта 2021 года среди 5000 граждан РФ старше 18 лет в 792 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самыми великими мировыми поэтами являются Александр Пушкин (78%), Михаил Лермонтов (43%) и Сергей Есенин (37%).

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