Лондон, , 11:09 — REGNUM Люди допускаю при машинной стирке одни и те же ошибки, их перечислил эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Во-первых, специалист порекомендовал не пользоваться кондиционером для белья. Из-за него мыло накапливается внутри машины, и это мешает стирке. Кроме того, одежда становится более легковоспламеняемой.

Вторая ошибка — недостаточная или чрезмерная загрузка стиральной машинки. Если вещей мало, моющее средство, вода и электроэнергия тратятся неэффективно. Если же загружать много одежды, то она будет плохо простирываться, а машина — сильнее изнашиваться.

Нижнее бельё следует класть в специальный мешок, это убережёт его от преждевременного износа.

Четвёртая ошибка связана с появлением в машинке неприятного запаха и плесени. Этого можно избежать, если всегда после стирки оставлять дверцу открытой.