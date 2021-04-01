Москва, , 11:03 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба согласовала решение о снижении предельной стоимости российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку с десятью компонентами. Об этом говорится в базе решений ФАС.

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«Федеральная антимонопольная служба приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Россия), на следующий лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП: «Эпиваккорона, вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», суспензия для внутримышечного введения, 1 доза (0,5 мл), ампулы — пачки картонные, в размере 4 тыс. 210,10 руб», — говорится в тексте решения.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года. С марта 2021 года прививка препаратом разрешена для лиц старше 60 лет.