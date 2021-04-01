Владивосток, , 11:07 — REGNUM В результате административной реформы в правительстве Приморья сократили более 600 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ведомства.

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Реформирование началось в 2019 году и к 1 января 2020 года было сформировано краевое правительство.

Исключили все дублирующие и избыточные функции. Сокращены две административные должности. Реорганизованы семь и переименованы 25 органов исполнительной власти. Упразднены два аппарата — губернатора и администрации и создали один общий.

В декабре 2019 года в органах исполнительной власти Приморья числилось 2676 человек, в январе 2020 их количество сократилось до 2008.

В десяти органах исполнительной власти пересмотрели структуру и штатную численность.

«При проведении организационно-штатных мероприятий обеспечено сохранение профессионального кадрового состава и соблюдены все государственные гарантии, установленные действующим законодательством», — добавили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленная в 2020 году реформа госаппарата близится к завершению и сокращение госаппарата почти на 10% тому подтверждение, заявил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.