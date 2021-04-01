Москва, , 11:00 — REGNUM В России для того, чтобы у бизнеса появились стимулы для инвестиций в высокотехнологичные производства, ему нужно получить право бесплатного использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников.

«Учитывая сохранение основных макроэкономических рисков, полноценное восстановление российской экономики возможно, только если власти примут дополнительные меры, — сказал Красильников. — Самый простой и очевидный путь — увеличение платёжеспособного спроса за счет роста доходов населения. Например, через трансферты. Безусловно, этот фактор может поддержать потребительские настроения в кризисный период, но в долгосрочном плане значимого эффекта не даст по причине высокой доли импортируемых товаров в потребительской корзине».

В таких условиях, как полагает экономист, следует прилагать основные усилия для роста предложения.

«Прежде всего высокотехнологичной продукции. Этого можно достигнуть путем точечных инвестиций государства в соответствующие сферы производства, включая инвестиции в НИОКР и их коммерциализацию, — сказал Красильников. — При этом принципиально важно то, чтобы эти госинвестиции не вытесняли частные инвестиции из соответствующих областей, а напротив, создавали спрос на них. Для создания инвестиционных стимулов существенное значение имеет предоставление коммерческим, в том числе частным, структурам права бесплатного использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству. Разумеется, не связанных с государственными секретами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец назвал полным провалом результаты политики правительства РФ по привлечению инвестиций.

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