Москва, 1 апреля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В России для того, чтобы у бизнеса появились стимулы для инвестиций в высокотехнологичные производства, ему нужно получить право бесплатного использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост экономики

«Учитывая сохранение основных макроэкономических рисков, полноценное восстановление российской экономики возможно, только если власти примут дополнительные меры, — сказал Красильников. — Самый простой и очевидный путь — увеличение платёжеспособного спроса за счет роста доходов населения. Например, через трансферты. Безусловно, этот фактор может поддержать потребительские настроения в кризисный период, но в долгосрочном плане значимого эффекта не даст по причине высокой доли импортируемых товаров в потребительской корзине».

В таких условиях, как полагает экономист, следует прилагать основные усилия для роста предложения.

«Прежде всего высокотехнологичной продукции. Этого можно достигнуть путем точечных инвестиций государства в соответствующие сферы производства, включая инвестиции в НИОКР и их коммерциализацию, — сказал Красильников. — При этом принципиально важно то, чтобы эти госинвестиции не вытесняли частные инвестиции из соответствующих областей, а напротив, создавали спрос на них. Для создания инвестиционных стимулов существенное значение имеет предоставление коммерческим, в том числе частным, структурам права бесплатного использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству. Разумеется, не связанных с государственными секретами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец назвал полным провалом результаты политики правительства РФ по привлечению инвестиций.