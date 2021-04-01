Киев, , 11:04 — REGNUM С 1 апреля на Украине повысили возраст выхода на пенсию для женщин. Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Пенсионный возраст для женщин увеличили с 59,5 до 60 лет. Согласно закону об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, это последнее повышение в рамках пенсионной реформы.

В 2021 году стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет поднимут с 27 до 28 лет. Для выхода на пенсию в 63 года понадобится от 18 до 28 лет стажа, а для получения пенсии в 65 лет — от 15 до 18 лет стажа.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на Украине пенсии втрое меньше российских, хотя 7−8 лет назад этот показатель был в пользу Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Азаров сравнил пенсии на Украине и в России