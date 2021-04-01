Гавана, , 11:00 — REGNUM Сотрудничество Куба и России позволит ослабить воздействие санкций США в отношении обоих государств. Такое мнение в ходе заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване высказал заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас.

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«Мы призываем эффективно координировать действия наших экономических, торговых и банковско-финансовых структур, чтобы нейтрализовать действие этой избирательной политики против наших стран», — цитирует ТАСС сопредседателя межправкомиссии с кубинской стороны.

Кабрисас выразил России благодарность за «её историческую позицию по осуждению торгово-экономической блокады Кубы со стороны США». Он также подчеркнул, что Куба, в свою очередь, осуждает односторонние несправедливые санкции, которые западные страны ввели против Российской Федерации. Также Гавана выступает с осуждением и постоянных попыток вмешательства во внутренние дела братской страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции США против Кубы, введённые в 1960 году, в 1962 году были ужесточены до режима почти полного эмбарго. В последующем режим санкций против Острова Свободы неоднократно ужесточался. В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение продлить действующие в отношении Кубы санкции ещё на год — до 14 сентября 2021 года.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет и дальше продолжать сотрудничество с Кубой, а также оказывать содействие в развитии этой страны и преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона.