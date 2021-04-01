Новосибирск, , 11:36 — REGNUM Мать российского блогера Давы, Анаит Сейрановна Манукян, зарегистрировала бренд DAVA. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, под брендом будут выпускать мерчендайз, ювелирные украшения, а также записывать песни и проводить концерты. Добавим, что под торговой маркой блогера и певца Давы (настоящее имя — Давид Манукян) можно будет выпускать распятия.

Добавим, что Анаит Манукян зарегистрировала бренд DAVA в Новосибирске — родном городе блогера. Там Давид Манукян жил до 2017 года, после чего уехал в Москву.

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