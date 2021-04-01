Нью-Йорк, США, , 10:58 — REGNUM Роуз Макайвер исполнит одну из главных ролей в будущем комедийном сериале CBS «Призраки» (Ghosts). Об этом 1 апреля сообщил портал Comicbook.

Сюжет шоу расскажет о том, как одна молодая супружеская пара получает в наследство дом, в котором обитают привидения. Компанию Макайвер на съёмочной площадке составит Уткарш Амбудкар («Восточная сказка»), он исполнит роль мужа героини актрисы.

В сериале также снимутся Брэндон Скотт Джонс, Ричи Мориарти, Эшер Гродман, Ребекка Уайсоки и другие. Сценарий напишут Джо Порт и Джо Вайсман, снимать пилотный эпизод будет Трент О'Доннелл.

Зрители знают Роуз Макайвер по роли Лив Мур в сериале «Я — зомби». Телеканала The CW показывал это шоу в период с 17 марта 2015 года по 1 августа 2019-го.

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