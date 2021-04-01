Москва, , 10:58 — REGNUM В Москве организаторы выставки человеческих тел «Мир тела» решили повысить рекомендуемый возраст для посещения экспозиции до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе выставки, решение принято «в связи с большим общественным резонансом». С 9 апреля несовершеннолетние смогут попасть на выставку только в сопровождении родителей или других законных представителей. При этом ребёнку должно исполниться 12 лет.

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Также на сайтах выставки и Роскомнадзора опубликовали заключение эксперта Ильи Синицына, по которому содержание экспозиции «соответствуют психическому развитию детей, достигших возраста двенадцати лет, не содержат информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию, и соответствуют знаку информационной продукции 12+».

Как сообщало ИА REGNUM, следователи проведут процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов в Москве. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.