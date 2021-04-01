Москва, , 10:57 — REGNUM Маниловщиной назвал расчет властей на широкое вовлечение граждан РФ в бизнес лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Рассчитывать, что все станут бизнесменами, разбогатеют и войдут в средний класс — самая настоящая маниловщина. Фетишизация малого бизнеса отняла у властей ключевые ресурсы, которые могли пойти на борьбу с бедностью: время и деньги», — заявил Миронов.

По мнению парламентария, малый бизнес необходимо поддерживать и развивать, однако для этого необходимо сперва создать условия, ключевое из которых — платежеспособный спрос.

«Чтобы создать условия для малого бизнеса необходимо победить бедность и обеспечить платежеспособный спрос на товары и услуги, которые он может предоставить», — подчеркнул депутат Госдумы.

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