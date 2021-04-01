Владикавказ, , 10:55 — REGNUM В Северной Осетии приняли участие в вакцинации от коронавируса 17 069 человек. Из них 12 789 пациентов получили оба компонента вакцины и являются полностью защищенными от опасной инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Для удобства жителей республики созданы 12 постоянных пункта вакцинации, а также 43 мобильные бригады для выезда в отдаленные населенные пункты. Активнее всего прививаются жители Пригородного района, отметили в минздраве субъекта.

По данным ведомства, на днях в Северную Осетию поступила дополнительная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 3400 доз препарата. Его распределили по районам республики в соответствии с потребностями.

По данным санитарного управления на 1 апреля, в Северной Осетии за прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции достигло 16 369 человек.