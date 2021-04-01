Иркутск, , 10:55 — REGNUM Власти Иркутской области ввели новые карантинные послабления, связанные с пандемией коронавируса. Как сообщает сегодня, 1 апреля, минздрав региона, возобновились диспансеризация определённых групп взрослого населения и профилактические медосмотры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«В 2021 году в медучреждениях Иркутской области мы планируем обследовать более 500 тысяч человек. Диспансеризация позволит медицинским работникам на раннем этапе выявить и начать лечение хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь, это онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни легких и сахарный диабет», — пояснил Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: к 1 апреля число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2127 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё девять человек