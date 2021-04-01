Уфа, , 10:58 — REGNUM Около 5,5 млрд рублей намерены направить на модернизацию Башкирской содовой компании (БСК) власти республики. Об этом 31 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24».

"В районе 5,5 млрд рублей предполагается направить на модернизацию предприятия — это замена устаревшего оборудования, закупка нового оборудования и так далее. Довольно большой объем», — сообщил он.

Хабиров добавил, что пока шли суды, руководство региона разрабатывало программу привлечения инвестиций и модернизации предприятия, отметив, что важным вопросом является решение экологических проблем.

«Очень важная составляющая — это решение экологической проблемы, это как правило, всегда недешевое удовольствие. Соответственно, потом мы будем рассчитывать на дивиденды», — объяснил он.

Хабиров отметил, что руководство региона не оставит без внимания и «социальное самочувствие работников предприятия» и их заплату.

«Нужно поддерживать Стерлитамак и близлежащие районы, жители которых в некотором смысле страдали из-за экологической ситуации. Одним словом, на предприятии есть чем заниматься», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии рассматривает шесть месторождений, которые могут поставлять сырье для Башкирской содовой компании.

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