Уфа, 1 апреля 2021, 10:58 — REGNUM Около 5,5 млрд рублей намерены направить на модернизацию Башкирской содовой компании (БСК) власти республики. Об этом 31 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24».
Хабиров добавил, что пока шли суды, руководство региона разрабатывало программу привлечения инвестиций и модернизации предприятия, отметив, что важным вопросом является решение экологических проблем.
Хабиров отметил, что руководство региона не оставит без внимания и «социальное самочувствие работников предприятия» и их заплату.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии рассматривает шесть месторождений, которые могут поставлять сырье для Башкирской содовой компании.
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