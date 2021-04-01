Салехард, , 10:53 — REGNUM В Ноябрьске заместителя директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» обвиняют в коррупции за попустительство нарушений в сфере сохранности экологии на территориях нефтегазовых месторождений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что замдиректора центра лабораторного анализа в городе Ноябрьске получил через посредников взятку от генерального директора ООО «СеверАвтоТранс» на сумму более 350 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с получением положительного результата по протоколам испытаний и лабораторных заключений по нефтесодержащим отходам. Взяткодатель активно сотрудничал со следствием и был освобождён от ответственности.

Чиновник обвиняется в получении взятки и бездействии. В ближайшее время дело будет рассмотрено по существу в суде.