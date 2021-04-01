Эдинбург, Великобритания, , 10:51 — REGNUM Острым приступом кожных высыпаний закончилась для 41-летней жительницы Шотландии прививка от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca с Оксфордским университетом, сообщает 31 марта New York Post.

Первый укол был поставлен Ли Кинг из Уишоу в Северном Ланаркшире 12 марта, несмотря на это, она по-прежнему страдает от сильной боли от сыпи, которая покрывает ее лицо, грудь и руки.

«У меня постоянное раздражение кожи, я постоянно чувствую жар. Мне никогда не было так больно. Это было ужасно», — указала пострадавшая.

«Я очень здоровый человек и не принимаю никаких лекарств или чего-то подобного. Я даже не отношусь к уязвимой категории», — продолжила она. — Мне сделали прививку только потому, что я не получаю пособия по уходу за своим сыном, у которого аутизм и проблемы с мобильностью».

Напомним, это уже не первый случай острых кожных высыпаний, становящихся последствием вакцинирования западными препаратами. Так, сообщал New York Post накануне у жителя американского штата Вирджиния после вакцинации его препаратом компании Johnson & Johnson также началась сильная аллергическая реакция, сопровождавшаяся отторжением кожных покровов.

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