Лондон, 1 апреля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Британская компания Mulliner (принадлежит компании Bentley) представила уникальный автомобиль Bentayga Hybrid от Mulliner, созданный по индивидуальному заказу. Снимки с машиной размещены на сайте SpeedMe.ru.

SpeedMe.ru Bentley Bentayga Hybrid

Специалисты Mulliner покрасили модель особым цветом Cumbrian Green, а также оснастили авто деталями, придающими ему индивидуальный стиль. Оттенок Cumbrian Green ранее уже был использован на кузове концепта EXP 10 Speed 6. Стоит отметить, что в краске есть вкрапления частиц янтаря и золота, поэтому при определённом освещении цвет имеет светло-зеленый и синий оттенки.

Отмечается, что новый стиль олицетворяет чистоту, возрождение, надежду, гармонию и рост в Китае.

Внутри модель обтянута кожей с ярко-белой прострочкой, а передняя панель получила глянцевые вставки. Для пассажиров предусмотрены два хрустальных бокала для шампанского с маркой Mulliner, которые находятся в заднем контейнере, там же есть место для охлаждения бутылки.

Ранее стало известно, что компания Bentley ведёт разработки самого динамичного гражданского автомобиля марки за более чем 101-летнюю истории компании. Называться модель будет Continental GT Speed. От 0 до 100 км/ч авто будет набирать всего за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составит 335 км/ч.

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