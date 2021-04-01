Москва, , 11:00 — REGNUM Новый порядок приёма детей в первый класс, разработанный министерством просвещения России, начал действовать с 1 апреля. Он пройдёт в два этапа: с 1 апреля до 30 июня и с 6 июля до 5 сентября.

На первом этапе зачислять будут детей, живущих в одном со школой районе, а также тех, у кого есть на то первоочередное или преимущественное право. Это дети, чьи старшие братья или сёстры учатся в этой же школе, и дети военнослужащих и сотрудников различных служб.

На втором этапе, который закончится при заполнении свободных мест, но не позднее 5 сентября, в школы зачислят желающих из других районов.

Набирают в первые классы детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Для зачисления ребёнка в более раннем или более позднем возрасте родители могут подать заявление учредителю образовательной организации.

Подать документы родители могут в том числе через сайт школы или сервис госуслуг. Результаты записи на первом этапе объявят не раньше 3 июля, на втором этапе — по меньшей мере через три рабочих дня.