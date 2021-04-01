Москва, , 10:50 — REGNUM Ситуация вокруг телеведущего Владимира Познера показывает, насколько небезопасна Грузия для российских туристов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это не приведет ни к чему хорошему.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист Познер собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Телеведущий покинул страну.

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