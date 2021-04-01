Тула, , 10:54 — REGNUM В результате столкновения автобуса с двумя легковыми автомобилями в Туле пострадали 15 человек, из которых 13 являются сотрудниками медучреждений. Об этом 1 апреля рассказали журналистам в региональном министерстве здравоохранения.

«В результате аварии пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11, водитель и пассажир легкового автомобиля — беременная женщина», — рассказали в минздраве региона.

Также уточняется, что 14 пострадавших в ДТП доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и городскую больницу № 11, еще один пострадавший отказался от госпитализации.

При этом, по информации пресс-службы, на момент произошедшего в 08:30 (совпадает с мск) на улице Путейской в Туле ДТП, в автобусе находились 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что столкновение автобуса с двумя легковыми автомобиля в Туле могло произойти из-за того, что у водителя автобуса произошел инсульт.